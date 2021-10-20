Новые правила перевозки с 21 октября: что нужно знать

Уже завтра, 21 октября, в Украине начинают действовать новые правила перевозок в связи с ухудшением эпидситуации в стране. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1066 от 11 октября, сообщает Зеркало недели.

Действовать эти правила будут в "желтых зонах", то есть на всей территории государства.

Что будет запрещено?

Уже завтра граждане смогут пользоваться межобластным транспортом (маршрутками/самолетами/поездами) только при наличии:

1) или сертификата о полном курсе вакцинации (международного/внутреннего/иностранного),

2) или свидетельства, удостоверяющего получение первой дозы вакцины,

3) или отрицательного ПЦР-теста, подтверждающего, что человек не инфицирован коронавирусной болезнью,

3) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Тестам должно быть не больше 72 часов.

Важно, что это правило будут касаться как пассажиров, кстати, только старших18 лет, так и водителей.

Также отмечается, что подобные нововведения будут касаться только транспортировки между регионами. Относительно городского транспорта, то там правила пока те же - масочный режим и социальная дистанция.

Что касается COVID-сертификатов, то документ будет засчитываться, если гражданин получил прививку, или прошел целый курс вакцинации препаратом, утвержденным ВОЗ. В Украине это: AstraZeneca, Coronavac, Moderna, Pfizer.

Какие правила для несовершеннолетних?

Так как ВОЗ до сих пор не одобрила прививки несовершеннолетним против коронавируса, они могут путешествовать между регионами без сертификатов и тестов.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, обязательным для детей от 12 до 18 лет будет тол﻿﻿ько ношение маски во время пребывания в транспорте.

Будут ли штрафы?

Сегодня в Украине до сих пор существуют штрафы за несоблюдение карантина. Статья 44-3 из Кодекса административных правонарушений предусматривает в таком случае штраф для гражданина от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 34 000 грн.) и для должностных лиц - от двух до десяти тысяч (от 34 000 до 170 000 грн.).

Как проверить сертификат?

Водители должны проверять документы у любого пассажира, старше 18 лет. Сделать это можно с помощью приложения "Дія",

Именно таким образом сертификаты будет проверять и полиция. У правоохранителей будет возможность сканировать и бумажный вариант. Уже завтра достоверность документов вместе с ними будут определять и представители Госпотребслужбы и Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Особое внимание будет уделяться бумажным свидетельствам о вакцинации. Там обязательно должны быть реквизиты - информация о виде вакцинации, количестве доз, подпись врача и печать лечебного учреждения, которое провело вакцинацию.