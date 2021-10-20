На трассе Киев-Одесса произошло массовое ДТП: движение ограничено

Сегодня, 20 октября на трассе Киев-Одесса произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Вблизи поселка Любашевка около 05:00 произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, в результате аварии погибли три человека, есть пострадавшие. Сейчас им оказывается помощь.

Полиция устанавливает все обставили инцидента.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.

Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.