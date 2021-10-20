Актера Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом
Актер Сергей Безруков сообщил в своем Instagram печальную новость. Он госпитализирован с коронавирусом в больницу. По словам артиста, ситуация находится под контролем, болезнь проходит в легкой форме.
Он также призвал поклонников не переживать и сообщил, что спектакли перенесут на другие даты.
Дорогие мои! Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, всё под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае перечитать -подписал свое фото Сергей.