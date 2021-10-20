"Холостячка" Злата Огневич показала атмосферный осенний образ

Украинская певица, главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич продемонстрировала атмосферный осенний образ. Она предстала перед камерой в светлом костюме с принтом tie-dye, сообщает 24 Канал.

Для вечерней прогулки исполнительница выбрала комфортный и теплый наряд. Она предстала перед камерой в серо-розовом спортивном костюме с принтом tie-dye, состоявшим из брюк и свитшота. На фото не видно, но, вероятно, одежду совместила с кроссовками.

Поверх свитшота Злата надела теплую бежевую жилетку, которая застегивалась и завязывалась на пояс. Волосы артистка уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках. Среди украшений ее look довершили изысканные серьги и ожерелье.

"Оставлю это фото здесь, как напоминание об особом дне и моей осени," , – написала Злата под снимком.