В Сирии прогремел мощный взрыв: погибло 14 военных
В среду, 20 октября, в столице Сирии Дамаске произошел взрыв около президентского дворца. Сработали два взрывных устройств около проезжающего рядом автобус с военными. Об этом, ссылаясь на государственное информационное агентство, сообщает Обозреватель.
Как передает агентство, в результате взрыва погибли 13 человек. Трое получили ранения. По данным других СМИ, жертвами оказались 14 военных.
Отмечается, что команда саперов обезвредила третье устройство, установленное в том же районе.
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