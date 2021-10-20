В Сирии прогремел мощный взрыв: погибло 14 военных

В среду, 20 октября, в столице Сирии Дамаске произошел взрыв около президентского дворца. Сработали два взрывных устройств около проезжающего рядом автобус с военными.﻿ Об этом, ссылаясь на государственное информационное агентство, сообщает Обозреватель.

Как передает агентство, в результате взрыва погибли 13 человек. Трое получили ранения. По данным других СМИ, жертвами оказались 14 военных.

Отмечается, что команда саперов обезвредила третье устройство, установленное в том же районе.

В Сирии прогремел мощный взрыв возле президентского дворца, погибли 14 военных. Фото

В Сирии прогремел мощный взрыв возле президентского дворца, погибли 14 военных. Фото

В Сирии прогремел мощный взрыв возле президентского дворца, погибли 14 военных. Фото

В Сирии прогремел мощный взрыв возле президентского дворца, погибли 14 военных. Фото

В Сирии прогремел мощный взрыв возле президентского дворца, погибли 14 военных. Фото

В Сирии прогремел мощный взрыв возле президентского дворца, погибли 14 военных. Фото

В Сирии прогремел мощный взрыв возле президентского дворца, погибли 14 военных. Фото

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