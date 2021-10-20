РФ готова помочь Европе преодолеть газовый кризис, но при условии

Россия готова увеличить поставки газа в Европу в обход Украины. Однако для этого она требует получить одобрение на работу газопровода "Северный поток-2", сообщает Деловая столица.

Так, в обмен на увеличение поставок Россия хочет получить одобрение Германии и Европейского союза на использование газопровода в Европу, пишет издание Bloomberg.

Как отметили собеседники агентства, российские власти "вряд ли согласится на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому газопроводу дадут работать" .