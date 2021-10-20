В Австралии выпал град рекордного размера

Гигантский град обрушился на Квинсленд в Австралии. Вероятно, это самый крупный град из наблюдаемых в Австралии с момента начала регистрации рекордов, сообщает УНИАН.

18 и 19 октября в Квинсленде прошли сильные грозы, которые принесли с собой проливные дожди, гигантский град и торнадо.

Как сообщается, самый крупный град был зарегистрирован 19 октября в Блумсбери и Ялборо в Северном Квинсленде. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

Синоптик Австралийского бюро метеорологии Шейн Кеннеди сообщил, что австралийский рекорд составляет около 14 см и добавил, что, похоже, в стране установлен новый рекорд по размеру града.

Фото: facebook.com/john.caporn

Отмечается, что град такого размера при падении имеет предельную скорость более 100 км/ч.

Напомним, мировой рекорд по величине града (23,59 см) был зафиксирован в 2018 году в аргентинском городе Вилья-Карлос-Пас.