Земля подорожала: раскупают участки по 8-15 соток

За последние три месяца в крупнейших областных центрах Украины цены на земельные участки выросли по меньшей мере на 5%, сообщает UBR.

Как и в начале года, более 60% спроса сконцентрировано на участках площадью 8-15 соток с подведенными коммуникациями в живописных локациях на расстоянии до 20 км от городской черты.﻿ Такие данные озвучил глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Стоимость земли под застройку варьируется в среднем от $500 до $1500 тыс. за сотку. В других крупных городах аналогичные объекты обойдутся в среднем на 20% дешевле, чем в Киеве.

"С июля по сентябрь включительно в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове востребованные земельные участки выросли в цене минимум на 5%. Однако дальнейший рост цен маловероятен. Они достигли своего максимума " , – подчеркнул эксперт.

По его словам, стабильным остается спрос на участки для строительства коттеджных городков, однако выбор вариантов не очень большой.

Ценовая стабильность в сегменте земельных участков может продержаться как минимум до апреля 2022-го – до начала нового активного сезона. Однако, как отметил Юрий Пита, продолжительное ценовое равновесие возможно только в случае сохранения относительной экономической стабильности.