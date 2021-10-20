Названы лучшая и худшая пенсионные системы мира

В Исландии самая лучшая пенсионная система в мире. Страна заняла первое место в глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute, сообщает Лента.Ру.

Нидерланды и Дания оказались на втором и третьем месте соответственно. В исследовании отмечается, что замедление роста зарплаты, исторически низкие процентные ставки и низкая доходность многих классов активов создают дополнительное финансовое давление на пенсионные системы.

Названы и худшие пенсионные системы мира. Так, из 43 стран Таиланд занял последнее место, за ним следуют Аргентина и Филиппины из-за того, что их системы имеют «серьезные недостатки или упущения, которые необходимо устранить» .

Великобритания и Китай, занимающие девятое и 28-е места соответственно, показали самое значительное улучшение по сравнению с прошлым годом в результате пенсионной реформы. США, занимающие 19-е место, могли быть выше в рейтинге, если бы повысили минимальную пенсию, отметили в Mercer CFA Institute.

В прошлом году Нидерланды были на первом месте в этом индексе. Аутсайдерами эксперты тогда назвали Аргентину и Таиланд.