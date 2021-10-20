Послы G7 приветствовали принятие Радой поправок к закону о НАБУ

Послы стран "Большой семерки" в Украине приветствовали принятие Верховной Радой поправок №5459-1 в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает Интерфакс-Украина.

"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона о НАБУ и его межпартийную поддержку. Это шаг вперед в укреплении независимых антикоррупционных институтов. Прозрачность и конкурентоспособность при выборе нового директора будут иметь решающее значение" , - говорится в заявлении послов, обнародованном в Твиттере в среду.

Как сообщалось, во вторник Верховная Рада поддержала законопроект №5459-1 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

Законопроект изменяет статус НАБУ и превращает его в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (в настоящее время НАБУ является государственным правоохранительным органом - ред). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Законопроект также убирает норму, согласно которой НАБУ создает президент.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, работу НАБУ координирует Кабмин в пределах и в порядке, установленных настоящим законом, но положение о НАБУ правительство не утверждает.

Назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров (в действующем законе - президент - ИФ).

Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организовывает и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три члена комиссии предлагает Кабинет министров Украины и еще три - Кабмин на основании предложений международных и иностранных организаций, которые на протяжении последних трех лет до завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.