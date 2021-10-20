Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: когда стричь и красить волосы

Издавна известно, что Луна оказывает большое влияние на судьбу и здоровье человека. Состояние наших волос также сильно зависит от фазы спутника. Чтобы стрижка была удачной и радовала вас, планировать её стоит с учетом лунного календаря на месяц, сообщает УНИАН.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в ноябре 2021

Новолуние – 5 ноября.

Полнолуние – 19 ноября.

Растущая Луна – 6-18 ноября.

Убывающая Луна – 1-4 и 20-30 ноября.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021

Лучшие дни для стрижки — 1, 9, 17, 18, 25, 27 ноября.

Хорошие даты для стрижки — 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 26, 30 ноября.

Нейтральные дни — 2, 11, 20, 21, 23, 28 ноября.

Самые неблагоприятные дни для работ с волосами — 5, 22, 24, 29 ноября.

Благоприятные дни для покраски волос — 9, 11, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 28 ноября.

Благоприятные дни для завивки волос — 1, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 27, 28 ноября.