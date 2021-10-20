Мужской рак груди: необычные симптомы

Для того, чтобы успешно справиться с раком груди, необходимо знать симптомы этой болезни у мужчин, сообщает Країна здоров'я.

Основным фактором риска рака груди у мужчин являются мутации в трех генах. Встречаются они настолько редко, что проводить генетический анализ и платить за это кругленькую сумму денег нет никакого смысла.

К другим факторам, которые провоцируют опухоли груди у представителей обоих полов, можно отнести ожирение, курение, злоупотребление алкогольными напитками, сидячий образ жизни, плохую наследственности в виде опухолей груди у родственников, а также влияние радиации.

Опухоли у мужчин проявляются обычно в виде одного или нескольких уплотнений в груди, или в подмышечной области. Уплотнение эти твердые на ощупь и достаточно часто подвижные (но бывает, что и нет).

У мужчин бугорки могут появиться в зоне сосков или рядом с ними. Впоследствии эти уплотнения способны расти как очень медленно, так и очень быстро. Не игнорируйте любые выделения из соска, особенно если они имеют примеси крови. Любые изменения кожи, включая появления ямочек или впадин, должны обязательно насторожить вас, как и изменения сосков. Также к симптомам рака груди у мужчин можно отнести сыпь, чрезмерное шелушение и потрескивание кожи вокруг зоны сосков.