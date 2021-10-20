Honda показала спортивную версию Civic Si

Японская компания Honda продолжает расширять семейство Civic. К уже представленным ранее седану и хэтчбеку добавили спортивную модификацию Civic Si, сообщает Обозреватель.

Пока в недрах компании кипит работа над топовым Civic Type R, который ожидается в будущем году, поклонникам спортивного стиля подготовили спортивный седан Civic S.

К уже представленным ранее седану и хэтчбек добавили спортивную модификацию Civic Si. Источник: Honda

Новинка получила в свое распоряжение турбированный 1,5-литровый мотор, мощность которого увеличили по сравнению с базовой версией до 203 л.с. Автомобиль оснащен фирменной системой изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске VTEC, выхлопная система доработана, а для снижения веса установлен облегченный на 26% маховик.

В паре с мощным мотором будет работать короткоходная 6-ступенчатая "механика" с интеллектуальной системой изменения скорости вращения коленвала при переходе на пониженные передачи. Реализовать потенциал силового агрегата помогает дифференциал повышенного трения, а в список режимов помимо Normal и Sport добавили Individual, позволяющий настроить машину с учетом персональных предпочтений.

Новинка получила в свое распоряжение турбированный 1,5-литровый мотор. Источник: Honda

Чтобы подчеркнуть спортивный характер новинки были изменены настройки подвески, установлены более жесткие пружины амортизаторы и более мощные стабилизаторы, усилены крепления передних стоек, а часть элементов задней подвески "позаимствовали" у Civic Type R. Держать машину под контролем поможет тормозная система с увеличенными тормозными дисками.

Сзади появился более выразительный спойлер и пара выхлопных труб. Источник: Honda

Отличить Honda Civic Si можно по черному декору и 18-дюймовым дискам, крупному спойлеру на крышке багажника, а также двум патрубкам выхлопной системы. Облицовку радиатора украсили фирменным логотипом Si.

Интерьер отличается комбинированной отделкой с красной строчкой, перфорированными педалями с антифрикционными вставками и накладками на приборной панели в виде сот. Источник: Honda

В салоне появились развитые анатомические кресла для водителя и переднего пассажира, комбинированная отделка с красной строчкой, перфорированные педали с антифрикционными вставками и оригинальные накладки на приборной панели в виде сот. Аудиосистема Bose с 12-ю динамиками позволяет насладиться рокотом мотора.

В салоне появились развитые анатомические кресла для водителя и переднего пассажира. Источник: Honda

Honda Civic Si будет сходит с конвейера завода компании в Канаде, а у дилеров новинка ожидается до конца года. Стоимость станет известна ближе к началу продаж.