Творожные панкейки с яблоками от Эктора Хименеса-Браво на завтрак
Если вы каждое утро не знаете, что же приготовить, лучшим вариантом станут легкие и сытные блюда, например, сырники, блины, панкейки, пироги, каши. Все они очень просто готовятся, и этот процесс не займет более 15 минут, сообщает Обозреватель.
Популярный украинский шеф-повар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных и полезных творожных панкейков с яблоком, которые идеально подойдут для завтрака.
Ингредиенты:
- Творог – 200 г
- Мука – 70 г
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – щепотка
- Сахар – 2 ст. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Яблоко – 1 шт.
Способ приготовления:
- Нарезаем яблоко кольцами, вырезаем обязательно серединку.
- Творог разомните вилкой, а если остаются комочки перетрите через сито, добавьте туда же яйца, сахар, соду, муку и тщательно перемешайте.
- Далее на разогретую сковороду выкладываем слой теста, а сверху яблоко. Жарим до готовности с двух сторон.
Подавать готовое блюдо можно с джемами, сиропами, вареньем, сгущенным молоком.