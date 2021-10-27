Творожные панкейки с яблоками от Эктора Хименеса-Браво на завтрак

Если вы каждое утро не знаете, что же приготовить, лучшим вариантом станут легкие и сытные блюда, например, сырники, блины, панкейки, пироги, каши. Все они очень просто готовятся, и этот процесс не займет более 15 минут, сообщает Обозреватель.

Популярный украинский шеф-повар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных и полезных творожных панкейков с яблоком, которые идеально подойдут для завтрака.

Вкусные панкейки

Ингредиенты:

Творог – 200 г

Мука – 70 г

Яйцо – 2 шт.

Соль – щепотка

Сахар – 2 ст. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Яблоко – 1 шт.

Способ приготовления:

Нарезаем яблоко кольцами, вырезаем обязательно серединку. Творог разомните вилкой, а если остаются комочки перетрите через сито, добавьте туда же яйца, сахар, соду, муку и тщательно перемешайте. Далее на разогретую сковороду выкладываем слой теста, а сверху яблоко. Жарим до готовности с двух сторон.

Подавать готовое блюдо можно с джемами, сиропами, вареньем, сгущенным молоком.