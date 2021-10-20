Украина в ТКГ: РФ признала участие россиян в войне

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявляет, что в России официально признали участие граждан РФ в вооруженном конфликте на Донбассе, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в заявлении делегации в среду, 20 октября.

"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно" , - говорится в заявлении.

Там также пожелали "российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера: официального признания полной ответственности руководства РФ за решение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования" , - добавили в делегации.

Такое заявление в ТКГ сделали после комментария МИД РФ в связи с задержанием в Украине гражданина России Андрея Косяка.

Там пожаловались, что не получили никаких уведомлений от Украины о задержании гражданина РФ. "Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции" , - говорится в сообщении.

"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других" , - заявили в МИД РФ.

Там также призвали Украину сообщить местонахождение задержанного гражданина России Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников.