Украина в ТКГ: РФ признала участие россиян в войне
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявляет, что в России официально признали участие граждан РФ в вооруженном конфликте на Донбассе, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в заявлении делегации в среду, 20 октября.
"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - говорится в заявлении.
Там также пожелали "российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера: официального признания полной ответственности руководства РФ за решение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины.
"Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования", - добавили в делегации.
Такое заявление в ТКГ сделали после комментария МИД РФ в связи с задержанием в Украине гражданина России Андрея Косяка.
Там пожаловались, что не получили никаких уведомлений от Украины о задержании гражданина РФ.
"Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции", - говорится в сообщении.
"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других", - заявили в МИД РФ.
Там также призвали Украину сообщить местонахождение задержанного гражданина России Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников.