Британию охватил кризис: бензин взлетел до максимума, еда подорожала

Цены на бензин в Великобритании выросли до максимальных значений с марта 2013-го, в то же время подорожали продукты питания в кафе и супермаркетах. Не обошел страну и евроэнергокризис – растут счета за газ и электроэнергию, сообщает Обозреватель.

Средний литр неэтилированного бензина в Британии нынче стоит 139,46 пенсов, дороже он был лишь в апреле 2012 года.

Руководители разных отраслей экономики предупредили о резком росте стоимости еды, продуктов в супермаркетах и ​​промышленных товаров. Как свидетельствуют данные Федерации продуктов питания и напитков, цены в кафе, ресторанах и пабах выросли уже на 14-18% за год.

Страдают и другие отрасли. Кризис напрямую затронул тяжелую промышленность, ведь цены на материалы выросли на 30-40%. Ситуацию усложняют огромные затраты на электроэнергию и доставку товаров и материалов.

Так, цена перевозки одного контейнера из стран Дальнего Востока подскочила с 1100 до 14 500 фунтов стерлингов. Расходы на авиаперевозки выросли в десять раз.

Вопрос с бензином не решен – мобилизация не помогла

Представители автоперевозок по всей Британии предупреждают, что нехватка водителей осталась и ситуация все еще сложная. Они заявляют, что "правительственная визовая схема, позволяющая впускать больше иностранных водителей, полностью провалилась". Отмечается, что было подано всего-то 20 заявок.

"В сфере гостеприимства, которая является предшественником розничной торговли, инфляция составляет от 14 до 18%. Это ужасно" , – заявил исполнительный директор Федерации продуктов питания и напитков Ян Райт.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли 18 октября сигнализировал о том, что британский центробанк готовится к повышению ставок впервые с начала кризиса COVID-19. Дело в том, что риски, связанные с инфляцией, увеличиваются.

Влияние евроэнергокризиса

Великобритания наряду с другими европейскими государствами ощутила на себе влияние энергетического кризиса. Ранее в стране уже закрылись несколько заводов и энергокомпаний. Ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов CF Industries Holdings, Inc. в конце сентябре объявил о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ. Эти заводы занимаются производством удобрений.

Как заявил исполнительный директор торговой организации Make UK Стивен Фипсон, производители сталкиваются с повышением цен на сырье на 30-40%. А это в свою очередь может стать критическим для некоторых фирм, если они не смогут покрыть эти расходы, сообщает The Guardian.

В то же время в Нидерландах закрываются теплицы и растут цены на продукты, тарифы и счета в Германии и Франции взлетели. в Европарламенте связали дефицит газа с политикой "Газпрома". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.