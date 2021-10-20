РФ может прибегнуть к новым провокациям против ОБСЕ – разведка

Российская Федерация может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины. Об этом, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

По оценкам военной разведки Украины, российское руководство может продолжить операцию по дискредитации Миссии.

"Инцидент с блокированием работы Миссии ОБСЕ и взятие в заложники международных наблюдателей в очередной раз продемонстрировал пренебрежение российскими властями всеми нормами международного права и ее несостоятельность соблюдать взятые на себя обязательства", – сообщила пресс-служба Минобороны.

Главное управление разведки Минобороны неоднократно фиксирует осуществление Россией провокаций и информационно-психологических операций накануне международных встреч высокого уровня.

Отмечается, что целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей Миссии накануне переговоров министров иностранных дел в нормандском формате, которые планируются в ближайшее время.