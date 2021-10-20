Зеленский начал рабочую поездку в Черкасскую область

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл с рабочей поездкой в Черкасскую область.

Об этом говорится в сообщении﻿ на сайте Офиса президента.

Отмечается, что президентская чета посетит шевченковские места.

"Глава государства также осмотрит ряд инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы "Большое строительство" в регионе, ее перспективами на 2022 год. В частности, Владимир Зеленский заслушает доклад о ходе капитального ремонта автомобильных дорог в Черкасской области" , – говорится в сообщении.

Также Зеленский посетит Главный центр подготовки личного состава госпогранслужбы Украины.