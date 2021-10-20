Зеленский начал рабочую поездку в Черкасскую область
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл с рабочей поездкой в Черкасскую область.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
Отмечается, что президентская чета посетит шевченковские места.
"Глава государства также осмотрит ряд инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы "Большое строительство" в регионе, ее перспективами на 2022 год. В частности, Владимир Зеленский заслушает доклад о ходе капитального ремонта автомобильных дорог в Черкасской области", – говорится в сообщении.
Также Зеленский посетит Главный центр подготовки личного состава госпогранслужбы Украины.