Skoda останавливает производство на двух заводах

Два из трех заводов Skoda в Чехии были остановлены 18 октября. Производство должны возобновить через две недели, но не исключена остановка сборочных площадок до конца года, сообщает АвтоПортал.

Причиной вынужденного простоя заводов – дефицит микрочипов, который уже привел к огромным убыткам автопроизводителей по всему миру.

Skoda частично продолжает производство только на предприятии в Квасинах, где выпускаются модели: Superb, Karoq и Kodiaq. Все остальные модели производились на остановленном основном заводе в Млада-Болеславе. На второй закрытой сборочной площадке в Врхлаби выпускали коробки передач DSG, которые ставились на автомобили разных брендов концерна VAG.

Представители компании обещают, что массовых увольнений не будет. Большинство сотрудников отправлены в отпуск с сохранением 85% зарплаты. С 1 ноября начнет действовать новый сокращенный стандарт работы, который максимально загрузит основной персонал и упростит перевод сотрудников между операциями. В первую очередь рабочие будут перемещаться в пределах одного завода, но при необходимости и между всеми тремя предприятиями.

Остановка предприятий Skoda серьезно ударить по экономике Чехии. Сейчас на заводах компании работает около 180 тысяч сотрудников. На всю автомобильную отрасль страны приходится 9% ВВП, 26% производства и 24% экспорта.