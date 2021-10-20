Власти Грузии согласились госпитализировать Саакашвили

Власти Грузии одобрили госпитализацию Михеила Саакашвили, но при одном условии. Решение принято после рекомендации Консилиума врачей отправить в больницу голодающего в СИЗО экс-президента в "профилактических целях", сообщает Грузия Online.

По словам министра юстиции Рати Брегадзе, выполнение рекомендаций группы медиков начнется в случае согласия Михеила Саакашвили.

"Бригада медиков дополнительно изучит состояние его здоровья и даст нам соответствующие рекомендации. Состоялась встреча с рабочей группой, мы выслушали их подходы. Рекомендации касаются медицинского состояния заключенного, и, в случае его согласия, они будут выполнены. Большинство из рекомендаций мы начнем выполнять с завтрашнего дня" , - заявил Брегадзе вчера.

Рати Брегадзе не уточнил, о каких рекомендациях идет речь.