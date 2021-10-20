НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 6763 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 371 (на 5,2%), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, в Украине был 71 действующий банк, и их количество сократилось с начала года на два.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1679) и ПриватБанке (1521). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (на 354 с начала года).

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (395), государственный Укргазбанк (269). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (255).

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-август 2021 года получили 45,592 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 18,502 млрд гривен.