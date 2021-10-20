Третьякова заявила, что она "не радовалась" смерти Полякова

Глава комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что она не радовалась смерти нардепа Антона Полякова, сообщает Новое время.

Об этом она сказала журналистам в парламенте.

"Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Почему вы считаете, что я радовалась (смерти Полякова. — ред)? Нет, я не радовалась. Вы Лао-цзы читали? Там написано: "Не занимайся местью, а жди, когда враг (проплывет мимо тебя — ред.)". Я никому не желаю смерти" , — сказала она.

Третьякова считает, что подставила свою фракцию высказываниями о Полякове, но она "писала в закрытом чате, а это уже другое дело, каким образом добываются, идут в общество доказательства".

"В личном общении каждый из нас может проявлять какие-то чувства, вы, я, кто угодно" , — сказала она.

Нардеп добавила, что тема отношений человека со смертью "очень интересная".

"Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект об эвтаназии, который я не вношу. Европа эту тему обсуждает, а мы почему-то нет. Как человек должен реагировать на смерть? Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни. Я не считаю, что в моих высказываниях были неэтические предложения" , — заявила Третьякова.

Отвечая на вопрос, хочет ли она остаться на должности главы комитета, Третьякова сказала, что "нет такого глагола, как хочу".

"Тут есть глагол нужно. Поэтому если фракция считает, что я должна быть на этом месте, буду. Если иначе — я все равно буду делать свою работу и вносить законопроекты, не зависимо от того, на какой должности буду находиться" , — сказала она.

Комментируя смерть Полякова, Третьякова в чате "слуг народа" написала: "Как по мне, это минус один враг. Засим все хорошо. Расследование должно быть".

После этого было опубликовано еще одно сообщение Третьяковой: "И не вызывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа".