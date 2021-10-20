Количество налички в обороте растет

По состоянию на 1 октября 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на 592,2 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка, сообщает УНИАН.

Из них, в частности, 2,9 млрд банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн, а также 13,9 млрд монет (без памятных и инвестиционных) – на 4,4 млрд грн. Это на 33,7 млрд грн, или на 6%, больше, чем на начало этого года. В то же время за сентябрь произошло определенное снижение наличности в обращении - на 0,3%.

По информации НБУ, на одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет (по состоянию на 1 января 2021 года – 72 и 149 шт. соответственно).

Среди банкнот в обращении больше всего номиналом 200 гривень, а среди монет – 10 копеек (24,5% и 28,8% соответственно от общего количества в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1 000 гривень (78,4 млн шт. или 2,7% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 гривен (75,3 млн шт. или 0,5% от общего количества монет в обращении).

Отмечается, что в обращении еще остается 447,4 млн "золотистых" одногривневых монет, но постепенно НБУ выводит их из обращения. То есть эти одногривневые монеты, попадая во время инкассации в банки, не возвращаются обратно в обращение. Постепенно в обращении их становится все меньше. При этом их место занимают соответствующие "серебристые" оборотные монеты.