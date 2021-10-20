Львов ужесточит требования к посетителям ресторанов: дата

Из-за напряженной ситуации с коронавирусом Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания нужно будет иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире "24 канала".

По его словам, сегодня сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у обслуживающего персонала в заведениях питания.