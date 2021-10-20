В "СН" спрогнозировали, когда проголосуют за нового министра экологии

В "Слуге народа" прогнозируют, что назначение нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины может пройти на следующей пленарной неделе, 2-5 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин (фракция "Слуга народа").

"Ещё не известно (когда может состояться голосование за назначение нового министра экологии - ред). Давид Георгиевич (Арахамия - ред.) говорил, что возможно, две недели будут присматриваться к кандидатам, проводить собеседования, поэтому ориентируемся, что возможно, через одну неделю, то есть на следующей пленарной неделе вопрос вынесут в зал для голосования" , - сказал Жупанин журналистам в кулуарах парламента.

Ранее, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Источник издания сообщил, что председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

19 июня 2020 года Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.