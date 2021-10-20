В Украине нашли коллекцию редкой мототехники

Столичный коллекционер собрал свыше 100 мопедов, мотоциклов и другой двухколесной техники. Многие экземпляры очень редкие и сохранились в хорошем состоянии, сообщает Обозреватель.

Уникальное собрание двухколесных раритетов представил канал Oleg AC в Facebook. Киевлянин Анатолий Сидоренко с детства увлечен мототехникой, а с появлением своего гаража начался процесс формирования коллекции, родоначальником которой стала чехословацкая Jawa.

Родоначальником коллекции стала чехословацкая Jawa. Источник: Канал Oleg AC на Facebook

Со временем появились достаточно редкие довоенные и послевоенные образцы. Благодаря настойчивости Анатолия, ему удалось отыскать настоящие артефакты, включая редкие спортивные модели.

Почти вся техника находится в том состоянии, в котором она сохранилась до наших дней. Источник: Канал Oleg AC на Facebook

Серьезный процесс собирательства начался для Анатолия в 2006 году. Большинство экземпляров были приобретены через интернет. Почти вся техника находится в том состоянии, в котором она сохранилась до наших дней. По словам владельца, он предпочитает оставлять свои раритеты в том виде, в котором они попали в его коллекцию. Так они лучше передают дух эпохи и несут следы времени. Безусловно, отдельные экземпляры подвергаются реставрации, но, в основном, они находятся в хорошем состоянии.

Отдельный интерес представляет подборка мотороллеров 60-х годов. Источник: Канал Oleg AC на Facebook

Среди изюминок коллекции – трофейный Zundapp времен Второй мировой войны, венгерский мопед Berva 1959 года, серия мотоциклетных колясок, а также интересная подборка мотороллеров 60-х годов.