СБУ разоблачила группировку, завозившую нелегалов под видом "Интерпола"

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачили "многопрофильную" преступную группировку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

По имеющейся информации, злоумышленники причастны к налаживанию канала нелегальной миграции иностранцев, а также к контрабанде и сбыту фальшивых денег.

Как удалось установить спецслужбе, организатором преступной схемы является житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов США. Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола.

"По предварительной информации, они могли "организовать" любые суммы фальшивой наличности. Злоумышленники продавали ее за 50% от стоимости номинала. Задокументировано, что только за время наблюдения СБУ (в рамках контроля за совершением преступления) дельцы продали валюты на десятки тысяч долларов США. Вся она изъята из обращения", – говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается нелегальной миграции, то клиентами злоумышленников были, в основном, жители стран с повышенным террористическим риском. Сообщники выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины.

"Услуги предоставлялись "под ключ": включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения, и тому подобное. Одного из фигурантов группировки задокументировали на 8 эпизодах преступной деятельности по "нелегалам"", – уточняют в пресс-службе.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов производства были изъяты: поддельные удостоверения сотрудников Интерпола; ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны; банковские карточки и наличные в иностранной валюте; документы по приглашению иностранцев; патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Сейчас фигуранты уголовного производства задержаны. Им планируется объявление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного Кодекса Украины: ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег и т. д.); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 1 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента защиты национальной государственности СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.