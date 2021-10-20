Нардеп заявил о двухчасовой очереди из катафалков в крематорий Киева
В Киеве образовалась очередь из катафалков в местный крематорий. Машины с умершими от COVID-19 стоят по два часа в очереди. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает Корреспондент.
"Не очень веселая у меня сегодня информация. Украина на сегодня имеет в среднем в сутки более 18 тысяч заболевших ковидом. Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху, по количеству умерших. На сегодня 495 человек умерли за минувшие сутки. Позапрошлые сутки – более 500 человек. Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов", – сказал Радуцкий во время выступления в парламенте.
Он констатировал, что до сих пор очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинировались, не имея для этого противопоказаний.
"Еще раз очень прошу руководство дать поручение аппарату снова организовать вакцинирование для желающих в помещениях Верховной Рады", – добавил Радуцкий.