Нардеп заявил о двухчасовой очереди из катафалков в крематорий Киева

В Киеве образовалась очередь из катафалков в местный крематорий. Машины с умершими от COVID-19 стоят по два часа в очереди. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает Корреспондент.

"Не очень веселая у меня сегодня информация. Украина на сегодня имеет в среднем в сутки более 18 тысяч заболевших ковидом. Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху, по количеству умерших. На сегодня 495 человек умерли за минувшие сутки. Позапрошлые сутки – более 500 человек. Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов" , – сказал Радуцкий во время выступления в парламенте.

Он констатировал, что до сих пор очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинировались, не имея для этого противопоказаний.