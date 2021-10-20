Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера

После поражения Александру Усику бывший чемпион мира по боксу по версиям трех престижных организаций Энтони Джошуа задумался о смене тренера, сообщает Обозреватель.

Британский супертяжеловес побывал в нескольких городах США, где провел переговоры со специалистами и остановился на кандидатуре Ронни Шилдса – бывшего наставника Майка Тайсона.

Об этом рассказал сам специалист в комментарии TalkSport. Джошуа уже даже провел две тренировки с Шилдсом и посмотрел с ним некоторые раунды боя с украинским чемпионом.

Тренер Ронни Шилдс. Источник: скриншот

В течение многих лет с Энтони работал Роб Маккрэкен. Однако неудачи в боях с американцем Энди Руисом и Усиком заставили Джошуа решиться на кардинальные шаги и сменить наставника.

Энтони Джошуа и Роб Маккрэкен. Источник: Ringside24

В тренерской команде британца останется только Анхель Фернандес. Пока что у Джошуа идет процесс притирки с новым тренером, но, по словам Шилдса, стороны достигли принципиальное согласие о совместной работе. Таким образом, именно 63-летний американец будет готовить Эй-Джея к реваншу с Усиком.

Среди нынешних подопечных Ронни Шилдса выделяются братья-чемпионы мира Джермалл и Джермелл Чарло.