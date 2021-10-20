В ОП отреагировали на заявление ведущей телеканала "UA: Перший"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг заявления о давлении и ультиматумах со стороны ОП, о чем ранее написала ведущая ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканале «UA: Перший» Мирослава Барчук, сообщает Радио Свобода.

По его словам, представители власти регулярно появляются в программах телеканала, в том числе и в «Зворотному відліку».

«То есть говорить о каком-то особом отношении представителей власти к Общественному вещателю точно некорректно и необоснованно. Более того, независимая редакционная политика любого СМИ - это ключевой признак здорового общества и современного государства» , - заявил Подоляк.

С другой стороны, добавил он, «общество хочет получить от медиа незаангажированную модерацию в эфирах, когда все стороны диалога имеют равные возможности, а журналисты не злоупотребляют своими политическими позициями».

«Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта. В этом нет и не может быть никакого подтекста, поскольку в других эфирах "Суспільного" представители власти с удовольствием продолжают участвовать. Хотя и в этом проекте присутствовали в большинстве эфиров представители монобольшинства, в том числе и председатель партии «Слуга народа» , - заявил Подоляк.

Подоляк также прокомментировал необходимость согласовывать спикеров на эфиры с ним, о чем заявила Барчук. По словам советника председателя ОП, для Офиса президента важно, «чтобы любое представительство власти в программах телеканалов было просто содержательным».

«То есть не эфир ради эфира, а эфир ради разъяснения тех или иных инициатив власти. Именно содержательность позиции - то, относительно чего депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации в рамках вполне рационального подхода к согласованной единой информационной позиции» , - сказал Подоляк.

Ранее ведущая ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканале «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента Украины, в частности, подчиненных руководителя этой структуры Андрея Ермака.

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