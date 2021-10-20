В Кривом Роге после смерти Павлова-младшего исчез его друг

После смерти брата мэра Кривого Рога – Андрея Павлова – неожиданно исчез и Вячеслав Малютяк, который хорошо знал погибшего. В полиции уже заявили о розыске мужчины в Днепропетровской области, сообщает Сегодня.

Правоохранители отмечают, что Малютяк ушел из дома 18 октября и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 50 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные с проседью, особых примет не имеет. Был одет в рубашку бордового цвета, спортивную кофту темно-синего цвета, черную куртку и джинсы. В полиции просят сообщать любую информацию о его местонахождении по номерам: 0689738679 или 102.

Телефон нашли, а Малютяка – нет

Блогер Алексей Таймуразин писал накануне в Facebook, что Малютяк пропал при загадочных обстоятельствах.

"Мужчина вышел из дома и исчез. Его телефон нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг, – с него позвонили сыну в Одессу. Жена Малютяка в истерике" , – сообщил он.

Блогер также уточнил, что Малютяк – директор предприятия "Севертранс".

Беда случилась не только с Павловым

Источники издания сообщают, что пропавший Малютяк был знаком с Павловым.