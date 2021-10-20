Instagram разрешит размещать посты с компьютеров

Социальная сеть Instagram с завтрашнего дня позволит своим пользователям публиковать посты с компьютеров, сообщает УНИАН.

Кроме этого, компания анонсировала возможность публиковать совместные посты через функцию Collabs. Она позволит пользователям совместно владеть одной публикацией в ленте или Reel. Для совместного поста или видео Reels нужно будет разрешение другого пользователя. Такую публикацию будут видеть подписчики обоих авторов поста. У такой публикации будут объединенные секции комментариев, количество просмотров и лайков.

Также Instagram позволит собирать деньги некоммерческим организациям и введет новые возможности редактирования музыки для Reels, пишет The Verge.

Как сообщалось ранее, о том, что соцсеть тестирует функцию размещения постов с персонального компьютера, стало известно летом.