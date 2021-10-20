6 простых способов отбелить пожелтевший пластик

Пластик является одним из самых распространенных материалов в жилых помещениях. Теперь им заменяют даже дерево, металл и стекло. Несмотря на всю практичность этого материала у него есть один явный недостаток – со временем он желтеет, сообщает Профиль.

Как можно разрешить эту проблему, рассказали специалисты.

Ацетон

Не самый безопасный способ, поэтому перед использованием ацетона рекомендуется проверить, как определенный вид пластмассы реагирует на него на маленьком участке. Если реакция нет и пластик не растворился, то можно нанести его на ватный диск и протереть пожелтевшие места.

Перекись водорода

Если пластик пожелтел не сильно, то можно воспользоваться этим способом. Протереть проблемные места можно с помощью ватного диска или губки. Перекись отлично справляется с копотью, жирным налетом, гарью и с большинством других бытовых загрязнений.

Моющее средство для посуды

Это способ относится к разряду щадящих. С помощью раствора мыльного раствора можно легко справиться с желтизной, которая возникла, например, из-за копоти. Для приготовления раствора следует смешать мыло, моющее средство для посуды и воду.

Сода

Очистить подоконник или другие пластиковые поверхности от желтых пятен можно и с помощью обычной пищевой соды. Для этого в емкости растворите 20 г соды в воде, после чего нанесите раствор на поверхность и оставьте на 5-6 часов. После этого удалите раствор и вытрите поверхность пластика полотенцем насухо.

Уксус

Для этого способа рекомендуется использовать 70-80% уксус. Подходит в основном для небольших участков. Сначала следует протереть смоченной в уксусе тряпкой желтые пятна, после чего смыть чистой водой. Не забывайте при этом проветривать помещение.