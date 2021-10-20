Будет ли в Украине новый локдаун: ответ Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране, сообщает Интерфакс-Украина.

﻿Об этом он заявил заседании правительства в среду.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация" , - сказал Шмыгаль.

Также премьер заявил, что еще несколько областей в ближайшее время могут попасть в "красную" зону.