Будет ли в Украине новый локдаун: ответ Кабмина
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом он заявил заседании правительства в среду.
"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль.
Также премьер заявил, что еще несколько областей в ближайшее время могут попасть в "красную" зону.