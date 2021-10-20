Федоров рассказал об исправлениях в приложении "Дія"

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал об исправлении большинства ошибок в мобильном приложении "Дія", связанных с запуском электронных ковид-сертификатов, сообщает УНИАН.

В интервью министр заявил, что ведомство "постоянно держит руку на пульсе, чтобы понимать, что реально происходит".

"Я не скажу, что ситуация не исправилась, и все плохо, потому что приложение стабильно работает, и 90% ошибок, которые были, уже давно исправлены. Сегодня ковид-сертификаты в "действии" уже получили 2,3 миллиона украинцев" , – отметил Федоров.

"Дело в том, что нам нужно было очень быстро запуститься, чтобы украинцы могли путешествовать без ограничений. Вместе с Министерством здравоохранения мы проанализировали все проблемные жизненные ситуации (например, когда неправильно вводится номер вакцины, неправильно фиксируется доза вакцинации) и сделали так, что, фактически, врач теперь не может ввести информацию некорректно" , – добавил министр.

Также Михаил Федоров рассказал о новой технологии подписи в приложении:

"Мы запустили такую технологию, как "Дія.Підпис" – это когда биометрия вашего лица сравнивается с фото в реестре. Это не Face ID, когда телефон самостоятельно запоминает тебя, а после этого проверяет. Это когда ты когда-то делал (еще до появления министерства, еще до появления "Дії", возможно, 7 лет назад) биометрический паспорт или ID-карту, и та биометрия, которая была зафиксирована, сегодня проверяется через камеру смартфона и приложение "Дія". Это новая технология, и она предполагает определенные движения головой. Поэтому новизна была еще в том, чтобы научить людей пользоваться этой технологией".

В ноябре 2021 года на конференции Мінцифри Diia Summit 3.0 эту услугу планируют сделать еще проще.

"Вам больше не надо будет двигать головой в разные стороны – достаточно будет сделать только одно движение. Мы планируем подключить голосовую помощь, для того, чтобы люди, у которых есть проблемы со зрением, могли прослушать подсказки и пройти необходимый алгоритм действий" , – рассказал Михаил Федоров.

Напомним, в Украине ковид-сертификаты начали выдавать в тестовом режиме с 1 июля, а уже 5-го они стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дія".