В Москве провели переговоры с представителями "Талибана"

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с представителями движения талибов выполнение их обещаний по формированию инклюзивного правительства, обеспечению основных прав граждан Афганистана, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава МИД сообщил журналистам, что также обсуждалась недопустимость использования территории Афганистана против третьих стран, поскольку существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности на территорию стран соседей.

"Мы удовлетворены уровнем практического взаимодействия с афганскими властями, что позволяет на текущем этапе эффективно решать первостепенные задачи обеспечения безопасности проживающих в Афганистане российских граждан, беспрепятственного функционирования нашего посольства в Кабуле, как собственно и посольств других государств" , - сказал Лавров, обращаясь к участникам международной встречи по Афганистану в Москве.

В свою очередь, замглавы временного правительства Афганистана Абдул-Салам Ханафи, возглавляющий делегацию талибов в Москве, считает инклюзивным нынешнее руководства страны.

"Правительство в Афганистане сейчас уже инклюзивно. Как вы знаете в функционировании страны заняты 500 тыс. человек, многие работали там и ранее" , - сказал он журналистам в Москве.

Так он ответил на вопрос о том, планируется ли создание инклюзивного правительства Афганистана и есть ли понимание того, каким оно будет.

"Формат "тройки" очень важен для нас. Россия - очень значимая страна в регионе и играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе" , - подчеркнул Ханафи.

В заседании "московского формата", по заявлению МИД РФ, помимо талибов, принимают участие представители 10 стран региона.