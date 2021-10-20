Елена Зеленская побывала на Черкасщине: фото с мужем

Президентская чета прибыла с рабочей поездкой в Черкасскую область. Владимир и Елена Зеленские посетили шевченковские места. В частности, они почтили память классика украинской литературы, писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко, сообщает 24 Канал.

В Каневе Зеленский возложили цветы к могиле Кобзаря на Тарасовой горе. Для такой поездки первая леди выбрала черное пальто длины ниже колен, из-под которого виднелось платье молочного цвета с кружевом. Наряд она соединила с длинными сапогами черного цвета на каблуке. На этот раз волосы накрутила в локоны и собрала в прическу сзади. Владимир Зеленский шел рядом с женой в полностью черной одежде.

Источник: фан-аккаунт Елены Зеленской

В последнее время президентская чета редко осуществляет совместные выходы. Поэтому к этой поездке приковано особое внимание публики.