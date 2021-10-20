ЧС с поставками газа: Шмыгаль объяснил решения в областях

Введение в областях чрезвычайной ситуации по поставкам газа было техническим. Эти решения позволили бюджетным учреждениям подписать контракты с "Нафтогазом", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября, которое транслировалось на Youtube.

"На прошлой неделе ряд регионов и городов объявляли чрезвычайную ситуацию из-за поставок газа. Такие решения были сугубо техническими и позволили быстрее выполнить меморандум, который в сентябре правительство подписало с "Нафтогазом" и местной властью" , - сказал он.

По его словам, введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями по всем регионам.