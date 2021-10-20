Байден и Путин могут провести еще одну встречу – Песков

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Джозефа Байдена в этом году вполне еще может состояться. Об этом заявил сегодня секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Телеграм-канал Политика Страны﻿.

"Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем. В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года", – сказал Песков.

На канале допустили мысль, что США и Россия "о чем-то пытаются договориться" , раз контакты этих стран "на высшем уровне" так участились.

"И тема Украины, очевидно, занимает тут далеко не последнее место", – говорится в сообщении.