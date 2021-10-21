Круговая тренировка с медболом: комплекс упражнений для похудения

Тренировочный мяч является хорошей альтернативой привычным утяжелителям. Он может заменить нам бодибар или даже гантели. Рассказываем, как заниматься дома с медболом, который поможет сделать комплекс упражнений на любую группу мышц эффективнее, сообщает 24 Канал.

Медбол все чаще покупают любители фитнеса не только для занятий в залах, но и в домашних условиях. Тренировки с его помощью помогут вам развить ловкость и физическую силу, улучшить координацию движений, сделать суставы более подвижными и усилить гибкость тела. Кроме этого, можно выбрать спортивный инвентарь с удобным для вас весом: 4, 6, 8 или 12 килограммов.

А тем временем тренер Екатерина Кононова подготовила комплекс круговой домашней тренировки с медболом.

5 упражнений с тренировочным мячом