Кулеба назвал главную тему визита Зеленского в Великобританию

Визит Президента Владимира Зеленского в Великобританию будет посвящен участию Украины в 26-й Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая состоится в Глазго.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду, 20 октября, сообщает Укринформ.

"Это будет визит, прежде всего, посвященный участию Украины в глобальной конференции по вопросам противодействия климатическим изменениям – это главный вопрос повестки дня", – сказал Кулеба.

Он добавил, что, возможно, пройдут определенные двусторонние встречи, на которых "повестка дня у нас классическая" : это урегулирование конфликта на востоке Украины, деоккупация Крыма, защита прав политических заключенных и энергетическая безопасность Украины.