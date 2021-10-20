Мошенники оформили кредит через "Дію": комментарий Минцифры

С мобильным приложением "Дія" связано очень мало мошенничеств с кредитами, поскольку непосредственно через него очень трудно оформить займ в банке, сообщает УНИАН.

Об этом в интервью заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам из более 500 обращений относительно мошенничеств по кредитам, поступивших в полицию с начала года, лишь в одном речь шла о "Дії" - причастную мошенницу уже поместили под домашний арест.

"Как это происходит, конкретный пример. Есть мошенник, который, зная паспортные данные и номер телефона своей жертвы, взламывает ее почту, находит на почте копии документов, например, паспорта, делает дубль sim-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в "Дії" через BankID. После этого мошенник идет в финансовое учреждение, которое нарушило условия идентификации, и получает средства. То есть в этом звене было нарушено много правил, и "Дія" тут ни при чем" , - пояснил Федоров.

Он добавил, что в "Дії" напрямую невозможно взять кредит, поскольку в сервисе отключены все финансовые учреждения, выдающие "быстрые деньги". А сейчас тестируется сервис, с помощью которого пользователь каждый раз будет получать уведомление о проверке его кредитной истории, без чего не выдаются кредиты. Благодаря этому можно будет вовремя остановить процесс выдачи кредита мошенникам.