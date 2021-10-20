Мошенники оформили кредит через "Дію": комментарий Минцифры
С мобильным приложением "Дія" связано очень мало мошенничеств с кредитами, поскольку непосредственно через него очень трудно оформить займ в банке, сообщает УНИАН.
Об этом в интервью заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам из более 500 обращений относительно мошенничеств по кредитам, поступивших в полицию с начала года, лишь в одном речь шла о "Дії" - причастную мошенницу уже поместили под домашний арест.
"Как это происходит, конкретный пример. Есть мошенник, который, зная паспортные данные и номер телефона своей жертвы, взламывает ее почту, находит на почте копии документов, например, паспорта, делает дубль sim-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в "Дії" через BankID. После этого мошенник идет в финансовое учреждение, которое нарушило условия идентификации, и получает средства. То есть в этом звене было нарушено много правил, и "Дія" тут ни при чем", - пояснил Федоров.
Он добавил, что в "Дії" напрямую невозможно взять кредит, поскольку в сервисе отключены все финансовые учреждения, выдающие "быстрые деньги". А сейчас тестируется сервис, с помощью которого пользователь каждый раз будет получать уведомление о проверке его кредитной истории, без чего не выдаются кредиты. Благодаря этому можно будет вовремя остановить процесс выдачи кредита мошенникам.
"И еще мы сейчас тестируем дополнительный этап идентификации. Когда ты авторизуешься через BankID и генерируешь электронную подпись. Мы хотим добавить функцию, при которой надо будет приложить к телефону ID-карту или загранпаспорт, чтобы считался NFC. Таким образом, невозможно будет провести любую сенситивную операцию, если вы не пройдете три этапа: не "подпишете" лицом, не приложите физический паспорт к телефону и не зайдете через BankID. Я не знаю, как возможно подделать все эти три фактора", - добавил Михаил Федоров.