Нафтогаз планирует нарастить добычу газа почти в 2 раза

НАК "Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м, сообщает УНИАН.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время первого дня "Украинского газового инвестиционного конгресса" в Киеве.

"Исходя из существующего портфолио, мы можем увеличить наше производство с 13 миллиардов кубометров газа до 24 миллиардов в следующие 10 лет" , - сказал он.

По его словам, производство газа со всеми затратами экономически целесообразно развивать при себестоимости добычи от 100 до 160 долларов за тыс. куб. м, как на суше, так и на морском шельфе. Также Витренко отметил, что при нынешних ценах на газ в Европе, которые в 10 раз выше прошлогодних, любые инвестиции в добычу газа являются оправданными.

Глава "Нафтогаза" заявил, что компания намерена привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи, а также сотрудничать, а не конкурировать с другими добывающими компаниями.