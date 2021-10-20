Нафтогаз планирует нарастить добычу газа почти в 2 раза
НАК "Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м, сообщает УНИАН.
Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время первого дня "Украинского газового инвестиционного конгресса" в Киеве.
"Исходя из существующего портфолио, мы можем увеличить наше производство с 13 миллиардов кубометров газа до 24 миллиардов в следующие 10 лет", - сказал он.
По его словам, производство газа со всеми затратами экономически целесообразно развивать при себестоимости добычи от 100 до 160 долларов за тыс. куб. м, как на суше, так и на морском шельфе. Также Витренко отметил, что при нынешних ценах на газ в Европе, которые в 10 раз выше прошлогодних, любые инвестиции в добычу газа являются оправданными.
Глава "Нафтогаза" заявил, что компания намерена привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи, а также сотрудничать, а не конкурировать с другими добывающими компаниями.