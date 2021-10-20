Топ-5 книг для удовольствия и пользы: что почитать осенью для души и настроения

Осень – пора романтики, фантазий и размышлений о жизни. А еще в это время года есть отличный повод остаться дома на выходных, чтобы почитать давно откладываемые книги из классики, для души, или что-то из оригинальных современных жанров, для поднятия настроения, сообщает Креатив.

Получать удовольствие от чтения – это особое эстетическое наслаждение, надолго оставляющее след в памяти. Поэтому так важно подобрать книги, соответствующие личным увлечениям и художественному вкусу. Что можно почитать осенью для поднятия настроения?

Роджер Желязны «Хроники Амбера»

Это книга для поклонников жанра фэнтези. Десятикнижие Желязны погружает читателя в мир, полный интриг и борьбы за трон между девятью принцами королевства Амбер. Сюжет изобилует неожиданными поворотами, жестокими сражениями с обитателями иных пространств – теней. Кто в итоге окажется у власти, кто останется поддерживать короля Амбера, а кто уйдет на темную сторону? Книга не оставит читателей равнодушными и добавит красок в дождливую серость осени.

Ирвин Шоу «Ночной портье»

Этот роман из тех, что читаются на одном дыхании. Время летит незаметно за увлекательным рассказом ночного портье, который неожиданно оказывается в мире богатства, авантюр и приключений. Книга имеет не только развлекательный характер, но и поучительный. Глубокий смысл произведения заставляет задуматься о поступке главного героя и «примерить» его на себя – сможете ли вы устоять перед соблазнами судьбы и сохранить в себе человеческую душу?

Преподаватели университетов прививают своим студентам привычку равняться на лучших и успешных, уметь управлять не только собственными мыслями и действиями, но и людьми. В качестве пособия и наглядного руководства они рекомендуют:

Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей»

Произведение создано для тех, кто действительно готов к тщательной работе над собой и способен глубоко осознать всё, что хотел сказать автор. Стивен Кови и его «7 навыков…» объединяют уже имеющиеся знания в единое целое, структурно раскладывая его «по полочкам».

Роберт Чалдини «Психология влияния»

Настольная книга для оттачивания навыков общения и управления людьми. Это не только скучно-научные факты, но и яркие примеры, эксперименты, немного юмора и, конечно же, истории из жизни. Всё это даёт книге право быть в списке тех, что можно с пользой почитать долгими вечерами осенью.

Дейл Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить»

Старая добрая классика по саморазвитию, актуальная по сей день. Стресс и тревоги повседневной жизни современного человека – мощнейший фактор влияния на его психологическое и физическое состояние. Именно поэтому важно как можно быстрее разобраться в себе, научиться игнорировать то, что приносит негативные чувства. Эта книга – настоящий учебник по управлению собственными мыслями и эмоциями.