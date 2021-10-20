Война с детьми: 12-летнюю девочку из Луганска внесли на "Миротворец"

На сайт "Миротворец" внесли 12-летнюю Фаину Савенкову из Луганска. Девочку обвиняют в "антиукраинской пропаганде" и публикуют ее личные данные.

Фаина – одна из самых известных детей-писателей на постсоветском пространстве. С недавних пор она стала чаще выражать свою гражданскую позицию и обращаться в международные организации по поводу войны на Донбассе. Требуя закончить войну, от которой страдают дети. После этого девочку внесли на "Миротворец".

Этот ресурс курируется украинской властью. Иначе сложно объяснить, почему после стольких международных скандалов его не закрывают. На одной из пресс-конференций Владимир Зеленский заявлял, что не имеет полномочий закрыть этот сайт.

Однако, с тех пор он своими указами противозаконно заблокировал уже несколько ресурсов. И то, что "Миротворец", который выкладывает личные данные детей, еще существует – это уже личная "заслуга" президента.

Кто такая Фаина Савенкова

Фаина, несмотря на свой 12-летний возраст – уже писательница. Родом она из Луганска. Ее произведения входили в шорт-листы различных литературных премий в России. Пишет Фаина Савенкова очерки, пьесы, а недавно вышел ее первый роман.

"Сейчас мне 11 лет. Я живу в Луганске, и мне известно, что такое артобстрел или авианалет. Половина моей жизни – война. Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как я, в том тяжелом и страшном 41-м году, но мне кажется, что это похоже на все то, что испытывают сейчас дети Луганска и Донецка. Иногда мне очень хочется написать моим сверстникам из 1941 года письмо", – писала Фаина в своем эссе "Детский смех победы".

Недавно она стала соавтором романа "Стоящие за твоим плечом". Книга написана вместе с российским фантастом Александром Конторовичем, который известен своими произведениями в жанре "попаданцев" (и тоже с 2019 года занесен на "Миротворец" за общественную деятельность в "республиках" Донбасса).

Александр Конторович и Фаина Савенкова

Роман недавно вышел в московском издательстве АСТ и написан в жанре боевой фантастики. С Конторовичем у Савенковой еще несколько совместных произведений.

Также рассказы Фаины публикуются в Чехии, Сербии, Италии и других странах. Вот, например, кадр из чешской прессы с рассказом "Глициния и кошка".

Помимо писательства, эта девочка – чемпион "ЛНР" по тхэквондо в своей возрастной категории. Спортом занимается с шести лет.

Политическая позиция у Фаины Савенковой вполне однозначная – она входит в союз писателей "ЛНР" и считает Луганск русским городом.

"Россия для меня, наверное, вторая родина. У меня почти все родственники из России, так что, конечно же, хорошо отношусь. По-другому и быть не может.

Луганск – это город, в котором живут представители многих народов, но всех их объединяет не цвет кожи или вера, а ощущение себя частью единого целого. Мы думаем, говорим на русском, многие себя считают частью России, пусть и не признанной. Так что, думаю, да, русский", – ответила она в одном из интервью.

Как 12-летнюю Фаину внесли на "Миротворец"

Хотя говорить об этом стали только в октябре, но на самом сайте видно, что "анкета" 12-летней девочки на скандальном украинском сайте создана еще 9 августа.

Предположительно, это произошло после того, как Фаина стала записывать обращения к международной общественности. В конце мая, накануне Дня защиты детей, она обратилась к Совбезу ООН и рассказала, что дети Донбасса страдают от войны. И началось это после того, как украинская авиация отбомбилась по центру Луганска.

"Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь... Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить", – заявила Савенкова.

Тогда обращение Фаины поддержали российские представители при ООН.

Затем она обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Здравствуйте, господин Макрон! Меня зовут Фаина Савенкова. Мне 12 лет. Наверное, в моем возрасте лучше думать о развлечениях и книгах, но я живу в Луганске. Это в Донбассе, где седьмой год идет война.

Сейчас, как и 80 лет назад, все повторяется и вновь происходит в центре Европы под безразличное молчание европейских стран. Это неправильно. Война должна закончиться. Поэтому я решила написать вам это письмо. Я верю, что вы, как президент великой страны, можете помочь заставить Украину прекратить войну", – написала Савенкова.

Спустя два месяца "Миротворец" вменил ей "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях" .

"Это почетно". Обращение к Зеленскому и в ООН

Уже на днях, после того, как эта тема возникла в информационном пространстве, Савенкова заявила, что ей "почетно" находится на скандальном ресурсе.

"Ничего такого я не делала, чтобы я попала в базу сайта. Мне написали многие знакомые, что я есть в "Миротворце". Я была удивлена, но думаю, что это почетно, потому что там есть много известных людей, писателей и не только", – заявила она.

При этом она заявила, что чувствует себя в опасности из-за публикации личных данных. И обратилась к Зеленскому, чтобы он закрыл "Миротворец".

Также Фаина написала письмо генсеку ООН Антонио Гуттеришу. Она попросила его повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован.

"Также прошу ООН контролировать соблюдение прав детей и немедленно реагировать на появление сайтов, подобных "Миротворцу". Пожалуйста, помогите сделать так, чтобы правительство Украины исполняло законы своей страны и не подвергало опасности жизни несовершеннолетних… Дети не должны становиться жертвами травли и насилия из-за политических взглядов взрослых", – говорится в письме.

В офисе генсека подтвердили, что получили это обращение.