В России начались перебои с поставками автозапчастей

В России фиксируют серьезную нехватку запчастей для автомобилей. Как сообщается в профильных группах ситуация с наличием комплектующих на АвтоВАЗе «достигла критических значений и носит характер катастрофы», сообщает Autoconsulting.

К примеру, в сети Lada спрос превышает предложение по всем видам продукции – от деталей салона до элементов кузова и подвески, – что ведет к резкому росту стоимости.

Все без исключения заказы, состоящие более чем из 10 позиций, АвтоВАЗ не отрабатывает вовремя: сообщается о срывах и переносах сроков поставок.

О грядущем дефиците запчастей продавцы предупреждали в начале сентября: уже тогда запасы на складах начали истощаться, а новых поступлений приходилось ждать все дольше.

Причем проблемы отмечались не только с электронными компонентами, из-за нехватки которых АвтоВАЗ работает с перебоями последние несколько месяцев, но и с ходовыми деталями тормозов, подвески и других систем.