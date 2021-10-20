Цены на жилье за год выросли более чем на 15%

В III квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), цены на квартиры на первичном рынке выросли на 14,3%, на вторичном - на 17,0%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном - на 17,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,4%, на вторичном - на 18,4%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 16,3%, на вторичном - на 15,8%.