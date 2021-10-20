SpaceX перенесла запуск Crew Dragon: новая дата полета
Компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о переносе запуска космического корабля Crew Dragon Endurance к Международной космической станции (МКС) на 31 октября. Миссия астронавтов на станции продлится почти полгода, сообщает РБК-Украина.
"NASA и SpaceX планируют осуществить запуск Crew-3 к МКС в воскресенье, 31 октября в 2:21 по времени Восточного побережья США (в 9:21 по киевскому времени) для того, чтобы дать дополнительное время для подготовки космического аппарата", - пишет пресс-служба.
Также компания отметила, что 3 ноября является запасной датой запуска.
Сейчас известно, что запуск корабля будет осуществлен благодаря ракете-носителю Falcon 9.
В состав экипажа входят астронавты NASA, а именно:
- Том Маршберн;
- Кайла Бэррон;
- Раджа Чари.
В частности, вместе с ними полетит и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.
Миссия продлится в течение почти шести месяцев.