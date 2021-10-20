Лучшие кредиты на покупку жилья на вторичке сроком на 20 лет

Prostobank.ua исследовал условия предоставления кредитов на покупку жилья на вторичном рынке сроком на 20 лет в национальной валюте. Аналитики исследовали кредитные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков, сообщает Prostobank.ua.

По состоянию на 05.10.2021 исследуемые кредиты предоставляют 7 банков. Средняя реальная ставка по таким кредитам составляет 12,13% годовых. Общее количество ипотечных программ на указанный срок - 22.

Самый доступный кредит на покупку жилья на вторичном рынке предлагает ПриватБанк - 8,36 % реальных годовых по программе "Недвижимость банка", только на недвижимость, которая в собственности банка (плавающая ставка с 12 мес.)". Ниже в таблице отобраны по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости) для упомянутых условий.

Топ-7 лучших кредитных программ на покупку жилья на вторичном рынке на 20 лет по состоянию на 05.10.2021 г.

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Тенденция изменений средней реальной процентной ставки для кредитов на покупку жилья на вторичном рынке в национальной валюте сроком на 20 лет в текущем году отображена на следующем графике: