Лучшие кредиты на покупку жилья на вторичке сроком на 20 лет

Лучшие кредиты на покупку жилья на вторичке сроком на 20 лет
Фото: sluga-narodu.com

Prostobank.ua исследовал условия предоставления кредитов на покупку жилья на вторичном рынке сроком на 20 лет в национальной валюте. Аналитики исследовали кредитные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков, сообщает Prostobank.ua.

По состоянию на 05.10.2021 исследуемые кредиты предоставляют 7 банков. Средняя реальная ставка по таким кредитам составляет 12,13% годовых. Общее количество ипотечных программ на указанный срок - 22.

Самый доступный кредит на покупку жилья на вторичном рынке предлагает ПриватБанк - 8,36 % реальных годовых по программе "Недвижимость банка", только на недвижимость, которая в собственности банка (плавающая ставка с 12 мес.)". Ниже в таблице отобраны по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости) для упомянутых условий.

Топ-7 лучших кредитных программ на покупку жилья на вторичном рынке на 20 лет по состоянию на 05.10.2021 г.

Кликните по картинке, чтобы увеличить

nlysvvh9jq_big.jpg
xpv1ff779d_big.jpg
ro8t9m_r5z_big.jpg

Тенденция изменений средней реальной процентной ставки для кредитов на покупку жилья на вторичном рынке в национальной валюте сроком на 20 лет в текущем году отображена на следующем графике:

file_119.png

Новости

analytics