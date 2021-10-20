Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S

Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S
Фото: twitter

В Китае стартовало производство электромобиля Zeekr 001. Это новый премиальный суббренд Geely, созданный для выпуска премиальных электромобилей, способных конкурировать с Tesla, сообщает РБК-Украина.

Электромобили Zeekr выпускаются на новом заводе в регионе Нимбо, отличающемся высоким уровнем технологичности. Например, на всей территории предприятия есть сеть 5G, а 300 роботов выполняют основные сборочные операции. Кроме того, клиент может отслеживать в реальном времени сборку своей машины, для чего на основных технологических участках установлены видеокамеры.

Китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S

Конструктивно Zeekr 001 имеет двухмоторную силовую установку и тяговую батарею на 100 кВт*ч. Суммарная отдача составляет 544 л.с. и 768 Нм, разгон до 100 км/ч - за 3,8 секунды. На зарядку батареии 10 до 80 процентов понадобится полчаса при подключении к мощному (360 кВт) терминалу построянного тока.

Заявленный запас хода - от 526 до 712 километров в зависимости от режима движения. Замеры выполнены по циклу NEDC, который уже устарел, но все еще используется в Китае. При измерении по общепринятому реалистичному циклу WLTP запас хода будет немного меньше.

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Для Zeekr 001 предусмотрено три уровная оснащения, которые по цене варьируются от 281 до 360 тысяч юаней (43-55 тысяч доллавров). Поставки клиентам первых выпущенных машин начнутся уже 23 октября.

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